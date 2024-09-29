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Меркурис: Отказ от вступления Украины в НАТО может завершить конфликт с РФ

Меркурис: Отказ от вступления Украины в НАТО может завершить конфликт с РФ

Военный эксперт из Соединённого Королевства Александр Меркурис проинформировал о том, что если киевский режим и западные державы согласятся с тем, что Украина не станет вступать в Организацию Североатлантического Договора и станет нейтральной, тогда противостояние будет остановлено.

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