Военный эксперт из Соединённого Королевства Александр Меркурис проинформировал о том, что если киевский режим и западные державы согласятся с тем, что Украина не станет вступать в Организацию Североатлантического Договора и станет нейтральной, тогда противостояние будет остановлено.
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