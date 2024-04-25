Состоялась презентация NAMI Hydrogen. Это автомобиль с водородным двигателем

В России заявили о разработке самого мощного в мире автомобиля с водородным двигателемНаучно-автомобильный институт НАМИ объявил о разработке самого мощного в мире автомобиля с водородным двигателем, получившего название NAMI Hydrogen.
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