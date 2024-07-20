Сийярто назвал попытку Борреля бойкотировать Венгрию детсадовской

Глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 19 июля в ходе пресс-конференции назвал детсадовской попытку главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля инициировать бойкот Венгрии на встрече глав МИД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии