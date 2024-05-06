Грузинский политик считает, что Грузию и Украину используют как пушечное мясо против РФ

Сторонники глобальной партии войны используют Грузию и Украину в качестве пушечного мяса против РФ, заявил основатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта − Демократическая Грузия», почетный председатель партии Бидзина Иванишвили на митинге в Тбилиси в поддержку инициатив политической силы, в том числе принятия закона об иноагентах.