Сторонники глобальной партии войны используют Грузию и Украину в качестве пушечного мяса против РФ, заявил основатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта − Демократическая Грузия», почетный председатель партии Бидзина Иванишвили на митинге в Тбилиси в поддержку инициатив политической силы, в том числе принятия закона об иноагентах.
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