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Спенсер Динуидди опроверг информацию, что отказался от перехода в «Никс»

Разыгрывающий Спенсер Динуидди в межсезонье-2021 стал свободным агентом и перешел в «Вашингтон». Обозреватель New York Post Марк Берман написал о том, что Динуидди отклонил вариант с «Никс», посчитав, что этот клуб не является «подходящим местом».

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