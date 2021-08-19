Спенсер Динуидди опроверг информацию, что отказался от перехода в «Никс»

Разыгрывающий Спенсер Динуидди в межсезонье-2021 стал свободным агентом и перешел в «Вашингтон». Обозреватель New York Post Марк Берман написал о том, что Динуидди отклонил вариант с «Никс», посчитав, что этот клуб не является «подходящим местом».