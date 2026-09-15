В Якутске транспортные полицейские и общественники провели встречу со студентами техникума

Сотрудники транспортной полиции Якутии совместно с председателем Общественного совета при Северо-Восточном ЛУ МВД России на транспорте Геннадием Золотаревым провели профилактическую и профориентационную встречу со студентами Якутского промышленного техникума имени Т.
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