В Якутске транспортные полицейские и общественники провели встречу со студентами техникума

Сотрудники транспортной полиции Якутии совместно с председателем Общественного совета при Северо-Восточном ЛУ МВД России на транспорте Геннадием Золотаревым провели профилактическую и профориентационную встречу со студентами Якутского промышленного техникума имени Т.