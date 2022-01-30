Царьград

1 857 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    Видимо это бандеровский посол Украины в Германии Андрей Мельник уже их "достал" своим "нытьем"Немецкие чиновник...
  • вылитый литой
    ну а каким еще способом добиться финансового благополучия руководителям этих фирмВ двух школах Ека...
  • вылитый литой
    работа бизнеса на "благо"населения.Жители Новокузнец...

За 2021 год в Кузбассе умерло почти на 5000 человек больше, чем в 2020-м

За 2021 год в Кузбассе умерло почти на 5000 человек больше, чем в 2020-м

Согласно свежим данным Росстата о естественном движении населения в разрезе субъектов России, в 2021 году в Кемеровской области родились 21 702 ребёнка, что на 843 человека (3,7%) меньше, чем в 2020-м, когда на свет появились 22 545 младенца.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх