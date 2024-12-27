Роспотребнадзор выпустил рекомендации по доставке еды

Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации по качеству доставки готовой еды, они предполагают маркировку блюд, регламентируют планировку пунктов сбора заказов и устанавливают необходимость контроля за состоянием здоровья курьеров.
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