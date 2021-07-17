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Потоковые прения. Останется ли транзит газа через Украину после запуска «СП-2»

Потоковые прения. Останется ли транзит газа через Украину после запуска «СП-2»

Лина Белова 15 июля Ангела Меркель совершила свой последний визит в Вашингтон в качестве канцлера ФРГ.

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holms sherlok
Кто хочет газ через украину - тот пусть оплачивает и его транзит украине.
Сергей Николаевич
Правильно, купили газ у России и на территории России, а как вы его себе доставите это ваши проблемы хоть по трубам, хоть мешками по ЖД или самолетами, Россию это уже волновать не должно.
Евгений Благородный
Надо давно им перекрыть эту долбаную трубу.
Алексей Белоусов
"Мы получаем за транзит два миллиарда долларов каждый год. Это большие деньги" - и получать эти деньги хохлоеврей Зе хочет от России? А ФРГ хочет быть "доброй" за счет РФ, - хрен им в сумку!!!
ГусЕна
Меркель может обещать Внаукраине то угодно. Лишь бы обеспечить гаом свою страну. Газпром, думаю, Внаукраину не оставит без газ.пару -тройку лет. А там видно будет. Газификация России , возможно, станет выгоднее.
Майя Maja
Так и будет. Просто те 2 миллиарда, которые получает Украина за счет транзита перестанут поступать на их армию.Они же так и сказали, что с этих денег они "ведут войну с агрессором на Домбасе". А на фига нам это?:)
Nataly
не знаю, что там будет навукраине, но точно знаю что этих укропитеков всех дружно давно пора отправить на три всем известных буквы, пусть жрут только своё любимое сало в тиши своей украинской ночи запивая горилкой, свои проблемы хохлы должны научиться решать сами и отдельно от РФ, а мы с удовольствием им ПРОДАДИМ по взаимовыгодным ценам всё, чего им не хватает для полного счастья саложористого свинорыла)))))
Майя Maja
Там все само собой скоро закончится. Все что можно они уже "распилили и растащили")))
Nataly
)) как же мне надоели эти украинцы вместе с их Украиной. из каждого утюга только и слышно, что о бедных разнесчастных всеми обижаемых хлопчиках в вышиванках мне порой кажется, что в моем доме навсегда заселился укропиксель, расселся на моём стуле на кухне и нагло выжирает сало из моего холодильника))))
Майя Maja
Если они будут себя вести по другому им денег не дадут:) Пока их используют против России они будут так себя вести.Ничего другого им не остается.
карюкалов вячеслав
Вукраина хочет.
карюкалов вячеслав
Впрочем Вукраину понять можно.

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