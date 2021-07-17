Потоковые прения. Останется ли транзит газа через Украину после запуска «СП-2»

Позитив для оптимистовПолитикаПотоковые прения. Останется ли транзит газа через Украину после запуска «СП-2» Лина Белова 15 июля Ангела Меркель совершила свой последний визит в Вашингтон в качестве канцлера ФРГ.Вернуться к статье122НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьholms sherlokКто хочет газ через украину - тот пусть оплачивает и его транзит украине.Сергей НиколаевичПравильно, купили газ у России и на территории России, а как вы его себе доставите это ваши проблемы хоть по трубам, хоть мешками по ЖД или самолетами, Россию это уже волновать не должно.Евгений БлагородныйНадо давно им перекрыть эту долбаную трубу.АБАлексей Белоусов"Мы получаем за транзит два миллиарда долларов каждый год. Это большие деньги" - и получать эти деньги хохлоеврей Зе хочет от России? А ФРГ хочет быть "доброй" за счет РФ, - хрен им в сумку!!!ГусЕнаМеркель может обещать Внаукраине то угодно. Лишь бы обеспечить гаом свою страну. Газпром, думаю, Внаукраину не оставит без газ.пару -тройку лет. А там видно будет. Газификация России , возможно, станет выгоднее.Майя MajaТак и будет. Просто те 2 миллиарда, которые получает Украина за счет транзита перестанут поступать на их армию.Они же так и сказали, что с этих денег они "ведут войну с агрессором на Домбасе". А на фига нам это?:)Natalyне знаю, что там будет навукраине, но точно знаю что этих укропитеков всех дружно давно пора отправить на три всем известных буквы, пусть жрут только своё любимое сало в тиши своей украинской ночи запивая горилкой, свои проблемы хохлы должны научиться решать сами и отдельно от РФ, а мы с удовольствием им ПРОДАДИМ по взаимовыгодным ценам всё, чего им не хватает для полного счастья саложористого свинорыла)))))Майя MajaТам все само собой скоро закончится. Все что можно они уже "распилили и растащили")))Nataly)) как же мне надоели эти украинцы вместе с их Украиной. из каждого утюга только и слышно, что о бедных разнесчастных всеми обижаемых хлопчиках в вышиванках мне порой кажется, что в моем доме навсегда заселился укропиксель, расселся на моём стуле на кухне и нагло выжирает сало из моего холодильника))))Майя MajaЕсли они будут себя вести по другому им денег не дадут:) Пока их используют против России они будут так себя вести.Ничего другого им не остается.карюкалов вячеславВукраина хочет.карюкалов вячеславВпрочем Вукраину понять можно.Комментировать
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