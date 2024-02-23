Беру кефир и картофель. «Картопляники» по рецепту из 70-х годов: вкусные и пышные пирожки

Приготовление выпечки может занимать мало времени, при этом пироги получаются не менее вкусными. Многие называют такие рецепты ленивыми, так как не надо долго замешивать тесто, делать начинку, ждать подъема теста и выпекать в духовке.
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