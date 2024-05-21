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Мировое обозрение

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Францию призывают разрешить ВСУ бить по России французскими ракетами

Францию призывают разрешить ВСУ бить по России французскими ракетами

Глава комитета французского парламента по международным делам Жан-Луи Бурланж обратился к правительству с официальным письмом, в котором призвал разрешить Киеву наносить по российской территории удары французскими ракетами.

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