Францию призывают разрешить ВСУ бить по России французскими ракетами

Глава комитета французского парламента по международным делам Жан-Луи Бурланж обратился к правительству с официальным письмом, в котором призвал разрешить Киеву наносить по российской территории удары французскими ракетами.
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