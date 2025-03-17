Опасные клещи на курортах Таиланда: туристы жалуются на укусы и болезни

Отдыхающие в Таиланде массово сталкиваются с проблемой нападения клещей. Как сообщает SHOT, очередной тревожный случай произошел с туристкой из Санкт-Петербурга, которая заразилась боррелиозом после укуса.
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