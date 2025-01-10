Построен второй вестибюль станции метро «Физтех»

Завершилась реконструкция восточного вестибюля станции «Каширская» Большой кольцевой линии (БКЛ) и Замоскворецкой линии, а также строительство северного выхода станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской ветки в районе Северный.
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