НХЛ не будет устраивать церемонию, когда Овечкин повторит рекорд Гретцки

Фото: nhl.com Журналист канадского спортивного канала Sportsnet Крис Джонстон рассказал, как НХЛ будет праздновать рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по количестку шайб в регулярных чемпионатах.
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