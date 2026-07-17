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Спасенную бойцом девочку из Константиновки удочерит его супруга

Спасенную бойцом девочку из Константиновки удочерит его супруга

Спасенную при освобождении Константиновки девочку Софию планирует взять в свою семью супруга бойца, принимавшего участие в операции, 17 июля сообщает РИА новости со ссылкой на источник в региональной опеке.

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