Спасенную бойцом девочку из Константиновки удочерит его супруга

Спасенную при освобождении Константиновки девочку Софию планирует взять в свою семью супруга бойца, принимавшего участие в операции, 17 июля сообщает РИА новости со ссылкой на источник в региональной опеке.
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