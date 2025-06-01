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Мощное облако плазмы от Солнца угрожает Земле магнитными бурями

Мощное облако плазмы от Солнца угрожает Земле магнитными бурями

Выброс плазмы, произошедший на Солнце, достиг Земли, вызвав магнитные бури максимального уровня. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, показатели межпланетной среды резко увеличились, сообщил Сергей Богачёв.

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