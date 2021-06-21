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Опрос. Вы занимаетесь спортом?

Опрос. Вы занимаетесь спортом?

ОПРОС Вы занимаетесь спортом? Я профессиональный спортсмен Занимаюсь каждый день (зарядка, пробежка) Минимум раз в неделю Два-три раза в неделю Очень редко Спорт — это не мое Проголосовать Развитию спорта в Уссурийске уделяется особое внимание.

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