ОПРОС Вы занимаетесь спортом? Я профессиональный спортсмен Занимаюсь каждый день (зарядка, пробежка) Минимум раз в неделю Два-три раза в неделю Очень редко Спорт — это не мое Проголосовать Развитию спорта в Уссурийске уделяется особое внимание.