Умерла актриса Ширли Энн Филд, сыгравшая Памелу Кэпвелл в "Санта-Барбаре"

Британская актриса культового сериала конца 1980-х и 1990-х скончалась на 88-м году жизни.Актриса театра и кино Ширли Энн Филд, сыгравшая сотню ролей, начиная с 1950-х годов, стала известная широкому зрителю благодаря ролям в культовых сериалах своего времени "Санта-Барбаре", где она сыграла Памелу Кэпвелл и в "Она написала убийство".