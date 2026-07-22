Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 539 подписчиков

Исповедь украинских солдат, сдавшихся в плен, показали «Работайте, братья!» (ВИДЕО)

Исповедь украинских солдат, сдавшихся в плен, показали «Работайте, братья!» (ВИДЕО)

Исповедь украинских солдат, сдавшихся в плен, показали «Работайте, братья!» Солдаты ВСУ сдались в плен военнослужащим группировки войск «Центр» и рассказали о скотском отношении инструкторов, в том числе о домогательствах, а также о карательных рейдах в Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии