Исповедь украинских солдат, сдавшихся в плен, показали «Работайте, братья!» (ВИДЕО)

Исповедь украинских солдат, сдавшихся в плен, показали «Работайте, братья!» Солдаты ВСУ сдались в плен военнослужащим группировки войск «Центр» и рассказали о скотском отношении инструкторов, в том числе о домогательствах, а также о карательных рейдах в Курской области.