Исповедь украинских солдат, сдавшихся в плен, показали «Работайте, братья!» Солдаты ВСУ сдались в плен военнослужащим группировки войск «Центр» и рассказали о скотском отношении инструкторов, в том числе о домогательствах, а также о карательных рейдах в Курской области.
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