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Царьград

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"Лиза Алерт" нашла 12-летнюю девочку в Санкт-Петербурге

"Лиза Алерт" нашла 12-летнюю девочку в Санкт-Петербурге

В Петербурге завершены поиски 12-летней девочки, пропавшей 5 октября после бассейна. Утром 6 октября волонтеры "Лиза Алерт" нашли её и передали родителям.

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