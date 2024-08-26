В Петербурге вынесли приговор женщине, бросившей «коктейль Молотова» в избирательный участок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа, ФедералПресс. Московский районный суд в Петербурге приговорил к 1,5 годам колонии-поселения Александру Карасеву, которая кинула «коктейль Молотова» на избирательном участке на Варшавской улице во время выборов президента.
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