Focus Online: Мерц на встрече с Трампом говорил менее 4 минут

Всего 3 минуты и 50 секунд говорил канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, в то время как президент США Дональд Трамп — почти 36 минут, сообщает 5 июня издание Focus Online.
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