Богатырев нарушил правила

Марк, который не раз признавался, что не любит шумные клубные вечеринки, посетил светское. Марк Богатырев и Катя IOWA предоставлено кинокомпанией «Централ партнершип» Марк, который не раз признавался, что не любит шумные клубные вечеринки, посетил светское мероприятие на Патриарших прудах в честь премьеры фильма «Бар МоскваЧики», где актер исполнил одну из главных ролей.