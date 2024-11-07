Как готовили Майдан Перед распадом СССР Украине внушали стать второй «Францией», а потом — уйти в Европу.
Могла ли Россия в 2014 «снести» Майдан и пойти до конца
Комментарии
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s
sobering
Вот видишь, ты согласна с тем , как мы вас используем, глупцов.
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2 час.
s
sobering
Вон Дмитрий Саймс с Дугиным ведут беседы о глобалистах, левых и правых. Другой вопрос с каким пониманием о глобалистах они ведут обсуждение, и как они противопоставляют свои мнения о них. Глобализм, как сказал Путин, вещь объективная и нужная, вот только у библейской концепции глобализма и нашей, Русской концепции - субъективное понимание глобализации. Чья концепция побеждает, понимаешь? А надо понимать, и почему это происходит - тоже.
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56 мин.
Нина Попова
То, что иногда медлит, это вполне объяснимо. Не хочет потрясений. После резких движений, обычно случаются кровопролития и голод.
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1 мин.
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