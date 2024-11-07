Могла ли Россия в 2014 «снести» Майдан и пойти до конца

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sobering

Вон Дмитрий Саймс с Дугиным ведут беседы о глобалистах, левых и правых. Другой вопрос с каким пониманием о глобалистах они ведут обсуждение, и как они противопоставляют свои мнения о них. Глобализм, как сказал Путин, вещь объективная и нужная, вот только у библейской концепции глобализма и нашей, Русской концепции - субъективное понимание глобализации. Чья концепция побеждает, понимаешь? А надо понимать, и почему это происходит - тоже.