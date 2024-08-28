Встреча на высшем уровне: крупнейшие города Нигера ищут пути сотрудничества с Петербургом

Обсудили вопросы, связанные с утилизацией отходов, очисткой воды Лидеры двух ведущих городов Нигера, Ниамея и Зиндера, встретились с представителями Санкт-Петербурга, чтобы обсудить совместные проекты в области экологии и городского управления.
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