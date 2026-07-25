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Царьград

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Unitree презентовала робопса AS2-W с грузоподъёмностью 180 кг

Unitree презентовала робопса AS2-W с грузоподъёмностью 180 кг

Китайская компания Unitree презентовала робопса AS2-W на колёсах, способного перемещаться со скоростью до 30 км/ч и перевозить до 180 кг.

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