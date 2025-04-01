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Легенда «Спартака» Филимонов признался, что не считает Акинфеева лучшим российским вратарем прямо сейчас

Легенда «Спартака» Филимонов признался, что не считает Акинфеева лучшим российским вратарем прямо сейчас

Легендарный голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов сыграл в специальную игру, по итогам которой определялось, кого он считает лучшим российским вратарем на данный момент.

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