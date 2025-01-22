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Царьград

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Кандидата на пост главы Пентагона обвинили в пьянстве и агрессии

Кандидата на пост главы Пентагона обвинили в пьянстве и агрессии

Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет обвинён в агрессивном поведении и пьянстве бывшей родственницей.

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