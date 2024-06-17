G7 достигла политического соглашения по вопросу использования замороженных российских активов для помощи Украине.
"Путин такое не простит". Турки пришли в ярость от решения G7
Комментарии
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Eduard
Эти самозванцы из G7 превышают свои полномочия,для всех стран мира они никто,у них нет колоний которые обязаны их слушаться.
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1 час.
Eduard
И слово"Украина" говорить не имеют прааа,она не их территория.Дурачат мир самозванная шайка.Крупные страны или нет,есть и крупнее.В лююом случае им это ничего не дает!
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1 час.
АМ
Алевтина Малышева
Уважаемые избавляйтесь от доллара,переходите на свои Свои будет мир. Америка сдуется, как мыльный пузырь.Америка,как страна без чести и совести,они истребили коренной народ,это нация живодеров и головорезов.
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22 мин.
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