"Путин такое не простит". Турки пришли в ярость от решения G7

Eduard Эти самозванцы из G7 превышают свои полномочия,для всех стран мира они никто,у них нет колоний которые обязаны их слушаться.

Eduard И слово"Украина" говорить не имеют прааа,она не их территория.Дурачат мир самозванная шайка.Крупные страны или нет,есть и крупнее.В лююом случае им это ничего не дает!