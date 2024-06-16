France 24: украинцы назвали виновного в провале саммита в Швейцарии

На конференции в Швейцарии Киев не смог убедить в успехе даже самих украинцев, которые винят в провале саммита главу офиса президента Андрея Ермака, заявил корреспондент France 24 Гулливер Крегг 17 июня в эфире телеканала.
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