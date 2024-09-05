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Живая Кубань

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В Чёрном море недалеко от Новороссийска уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

В Чёрном море недалеко от Новороссийска уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

В Чёрном море недалеко от Новороссийска уничтожили два безэкипажных катера ВСУЗа прошедшую ночь и утро 5 сентября в море недалеко от Новороссийска силами ПВО было уничтожено два безэкипажных катера Украины.

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