В Чёрном море недалеко от Новороссийска уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

В Чёрном море недалеко от Новороссийска уничтожили два безэкипажных катера ВСУЗа прошедшую ночь и утро 5 сентября в море недалеко от Новороссийска силами ПВО было уничтожено два безэкипажных катера Украины.
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