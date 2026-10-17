Стали известны 120 произведений, вошедших в лонг-лист премии «История будущего». Премия «История будущего» пресс-службаОрганизаторы II Международной литературной премии в области научной фантастики «История будущего» представили длинный список конкурсного сезона 2026 года.
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