Хуситы заявили об атаках на связанные с Израилем суда

Хуситы заявили об ударах по судам в израильском порту Хайфа и в Средиземном мореЙеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» вместе с «Исламским сопротивлением Ирака» атаковали пять судов в израильском порту Хайфа и Средиземном море, заявил 23 июня военный представитель радикальной организации Яхья Сариа.
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