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«Солнечный» самолёт Airbus Zephyr провёл в воздухе около трёх недель без посадок

«Солнечный» самолёт Airbus Zephyr провёл в воздухе около трёх недель без посадок

Компания Airbus завершила тестирование самолёта Zephyr, работающего от солнечных элементов питания. Летательное средство проводило в воздухе недели без посадок, конечная цель тестов — обеспечивать наземных пользователей быстрым беспроводным интернетом из стратосферы.

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