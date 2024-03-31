Сенатор Пушков напомнил Макрону о судьбе армии Наполеона в РФ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону о судьбе армии Наполеона в России и о значении слова «Berezina» во французском языке как символе поражения.
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