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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавьер Паскуаль: «Уровень конкуренции в Евролиге после отстранения российских команд несколько снизился»

«На момент дисквалификации российских клубов «Зенит», ЦСКА и УНИКС входили в восьмерку лучших команд.

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