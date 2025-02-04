Парк Бугакова: проект готов, работы начнутся в апреле

Помимо зоны тихого отдыха с информационными объектами, арт-аллеей с открытым павильоном, в парке планируются и зоны активного отдыха, где расположатся площадки семейных пикников, кинотеатр на траве, тренажеры, спортивное оборудование, визит-центр с кафе, пунктом проката и прогулочная зона с пейзажными цветниками и ландшафтными группами.