Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Американо-британские удары никак не повлияли на решимость и боеспособность хуситов

Американо-британские удары никак не повлияли на решимость и боеспособность хуситов

Как заявил командующий военно-воздушными силами Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) Алекс Гринкевич, Соединённые Штаты и Соединённое Королевство в ночь на пятницу нанесли более 60 ударов по 16 целям в Йемене, использовав "свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов".

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Надо Хуситам помочь....Дать им С-300 хотябы
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12 час.
Владимир Барышев
Америкосы напав на Йемен, разбудили шайтана и  трагедия &quot;11 сентября&quot;, может оказаться всего небольшим эпизодом будущей бойни, на территории самих США!
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7 час.

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