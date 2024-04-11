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Пушков: в США понимают, что исключить Крым из состава России невозможно

Пушков: в США понимают, что исключить Крым из состава России невозможно

В Вашингтоне понимают, что исключить Крым из состава России невозможно, однако боятся это признать. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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