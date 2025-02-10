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Мировое обозрение

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Орбан: на деньги США левые свергали правительства

Орбан: на деньги США левые свергали правительства

Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд раздаёт печенье на майдане в Киеве, 2014 год, Фото: APПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что деньги США были использованы для ослабления и свержения неугодных правительств по всему миру, в том числе в Венгрии, и сейчас «в Америке назревает большой скандал».

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