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На западе Германии зафиксировали падение заболеваемости коронавирусом

На западе Германии зафиксировали падение заболеваемости коронавирусом

Интенсивность ревакцинации сторонними вакцинами растет, заявили в Ассоциации врачей общей практики Северного Рейна-Вестфалии, 16 октября сообщает Немецкое информационное агентство (dpa).

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