"Известия": в 2025 году зарплаты повысят почти 60% работодателей

Работодатели из сферы бизнеса в России для недопущения увольнения по собственному желанию уже нанятых сотрудников стали использовать различные инструменты, пишет издание "Известия" со ссылкой на данные исследования Русской школой управления (РШУ).
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