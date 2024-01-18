Один из Telegram-каналов, возможно причастных к сбору разведданных в интересах украинских спецслужб, - OSINT CLUB, администрируемый украинским IT-специалистом Мирославом Шеховцовым.
СБУ вербует подростков России через геймерские челленджи: информацию собрал – предателем стал
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Свято место пустым не бывает. Есть нет работы с молодежью, подростками со стороны властей, то ей займутся другие. Слишком много в России партий, политиков, чиновников которые "занимаются" молодежью, а по сути пилят баки и "трудоустраивают" своих отпрысков и родню. Молодежь воспитывает улица и она все видит, о "справедливых" социальном положении народа. Кому на Руси жить хорошо в телевизорах, СМИ. Результат на лицо, когда не только молодежь, а и старики идут на развод тех кто их агитируют и вербует... Развести проще всего детей, подростков и стариков...
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