СБУ вербует подростков России через геймерские челленджи: информацию собрал – предателем стал

АНГЕЛ АНГЕЛ

Свято место пустым не бывает. Есть нет работы с молодежью, подростками со стороны властей, то ей займутся другие. Слишком много в России партий, политиков, чиновников которые "занимаются" молодежью, а по сути пилят баки и "трудоустраивают" своих отпрысков и родню. Молодежь воспитывает улица и она все видит, о "справедливых" социальном положении народа. Кому на Руси жить хорошо в телевизорах, СМИ. Результат на лицо, когда не только молодежь, а и старики идут на развод тех кто их агитируют и вербует... Развести проще всего детей, подростков и стариков...