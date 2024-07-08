Огромная разница в платежах за тепло заставила граждан пойти в суд

В апелляционной инстанции присмотрелись к карельским тарифам на тепло История с карельскими тарифами на теплоэнергию, которые попытались оспорить в суде граждане и юридические лица, недавно получила продолжение во Втором апелляционном суде Санкт-Петербурга, изменившем решения Верховного суда Карелии.