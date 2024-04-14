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Столичная промышленность помогает развитию ракетно-космической отрасли страны

Столичная промышленность помогает развитию ракетно-космической отрасли страны

Москва является одним из главных центров ракетно-космической промышленности России. Здесь расположены многие важные предприятия, такие как Государственный космический научно-производственный центр имени М.

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