Столичная промышленность помогает развитию ракетно-космической отрасли страны

Москва является одним из главных центров ракетно-космической промышленности России. Здесь расположены многие важные предприятия, такие как Государственный космический научно-производственный центр имени М.
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