Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила Уимблдон после долгого перерыва

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон удивила поклонников своим внезапным появлением на Уимблдонском теннисном турнире, несмотря на опасения по поводу состояния ее здоровья после того, как у нее обнаружили рак.
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