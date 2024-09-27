Проектная организация оштрафована за срыв сроков изготовления ПСД на строительство Поликлиники №1 в Орле

АО «ГИПРОЗДРАВ» – Научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха», которое должно было изготовить документацию для строительства корпуса Поликлиники №1, заплатит штраф 850 тысяч рублей за срыв сроков контракта.
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