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Проектная организация оштрафована за срыв сроков изготовления ПСД на строительство Поликлиники №1 в Орле

Проектная организация оштрафована за срыв сроков изготовления ПСД на строительство Поликлиники №1 в Орле

АО «ГИПРОЗДРАВ» – Научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха», которое должно было изготовить документацию для строительства корпуса Поликлиники №1, заплатит штраф 850 тысяч рублей за срыв сроков контракта.

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