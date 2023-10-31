"Ядерный удар по Украине неизбежен": ВСУ забросали Крым ракетами

Атаки на полуостров становятся регулярными: то десант, то БПЛА, то безэкипажные катера. Теперь Украина использовала козырь, который ей дали США, и нанесла комбинированный удар по территории Крыма, впервые были использованы американские баллистические ракеты ATACMS.
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