Расчет гаубицы Д-20 уничтожил боевиков ВСУ с двух ударов

скриншот из видео Военкор "Известий" Ксения Солдатова побывала на позиции расчета гаубицы Д-20, пообщалась с нашими бойцами и лично засвидетельствовала момент, когда всего с двух снарядов были уничтожены украинские националисты.
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