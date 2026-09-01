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Мировое обозрение

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Загадка дыры: Почему после отпуска зарплата кажется меньше, даже если она не менялась

Загадка дыры: Почему после отпуска зарплата кажется меньше, даже если она не менялась

После отпуска привычный оклад вдруг начинает казаться недостаточным, хотя цифра в расчетном листе не изменилась ни на рубль.

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